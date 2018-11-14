"Миронівський хлібопродукт" Косюка ввів стеження за емоціями співробітників

Одну людину визнали демотивованою за те, що він погладшав

Агрохолдинг "Миронівський хлібопродукт" Юрія Косюка з метою підвищення продуктивності праці ввів моніторинг емоцій співробітників. Нещасливим може загрожувати звільнення.

Про це сам Косюк розповів на V форумі "Диригенти змін", що пройшов у Києві 13 листопада, пише "Інтерфакс-Україна".

Косюк зазначив, що дослідження довели: щасливі люди більше високопродуктивні. За його словами, з нещасними тісно працюють психологи та співробітники HR, намагаючись щось запропонувати цим людям для виправлення ситуації, але в разі відсутності змін цих людей замінюють.

Косюк навів два приклади такого підходу.

У першому камера впродовж півроку показала, що співробітник, який працює на доволі високій позиції, товстішає, а це, за словами голови правління зазвичай пов'язано з лінощами. У спілкуванні цей співробітник зізнався, що щастя для нього - "поїсти і все", а, отже, він демотивований і займає позицію, на якій інша людина може домогтися набагато більшого.

Іншого співробітника, який займав свою позицію близько 6-7 років, перевели на іншу посаду, де він став "літати", а його колишні підлеглі, яких він міг "отруїти", також піднеслися духом.

"Вибачте за такі експериментики. Але перевірте на собі", - заявив Косюк.

Миронівський хлібопродукт (МХП) - найбільший виробник курятини в Україні. За оцінками самої компанії, вона займає 55% українського ринку курятини. Агрохолдинг також займається виробництвом зернових, соняшникової олії, продуктів м'ясопереробки. На українському ринку МХП представлений брендами "Наша Ряба", "Легко", "Бащинский" і ін.

Чистий прибуток МХП у 2016 році склав $69 млн проти чистого збитку в $113 млн у 2015 році. Виручка зросла на 7% - до $1,1 млрд.

З початку року "Миронівський хлібопродукт" отримав 942 млн грн із державного бюджету, тобто 41% усіх виплачених дотацій. На другому місці група компаній "Укрлендфармінг" із 236 млн грн, частка - 10%.

Власник "МХП" Юрій Косюк в інтерв'ю НВ заявив, що отримані його компанією державні дотації отримані справедливо і не пов'язані із його колишнім місцем роботи в Адміністрації Президента.

Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман також пояснював, що порядок підтримки аграрного сектора передбачає підтримку конкретного виробника, який демонструє найвищі показники.

"Миронівський хлібопродукт" та "Укрлендфармінг" займають значну частку на ринку м'яса птиці та яєць.

17 серпня "Миронівський хлібопродукт" опублікував звіт про фінансові результати за перше півріччя 2017 року, згідно з яким чистий прибуток становив 210 млн дол, 58% виручки компанії становив експорт. У 2017 році компанія виплатила власникам 78 млн дол дивідендів.

Згідно з даними Держстату, ціни на м'ясо в Україні виросли на 24% від початку року.