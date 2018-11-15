МЗС Фінляндії звинуватило Росію у створенні перешкод GPS під час навчань НАТО
У заяві зовнішньополітичного відомства зазначається, що перешкоди сигналу GPS надходили з території Росії. Фінські дипломати підтримали висновки Міністерства оборони Норвегії з цього питання.
"Влада продовжує розслідувати цей інцидент. Це питання обговорювалося з РФ дипломатичними каналами. Позиція Фінляндії полягає в тому, що така діяльність не повинна створювати небезпеку для повітряного руху", - йдеться в повідомленні.
Норвезький новинний портал Barents Observer на початку листопада повідомляв, що авіаційна влада Норвегії попереджала про втрату сигналу GPS у районах навчань НАТО Trident Juncture і біля кордонів Росії в кінці жовтня, коли ці навчання почалися.
Нагадаємо, в Австрії затримали екс-полковника Збройних сил країни за підозрою в роботі на російську розвідку з кінця 1990 років.
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