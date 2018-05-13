МЗС перевіряє інформацію про антисемітські висловлювання консула України в Гамбурзі

Міністерство закордонних справ України перевіряє інформацію щодо антисемітських висловлювань консула України в Гамбурзі.

"Отримую повідомлення від своїх підписників щодо інформації про нашого консула у Гамбурзі. Перевіряємо та невдовзі повідомимо результат", – повідомив очільник МЗС Павло Клімкін.

Інформацію про те, що співробітник генконсульства України в Гамбурзі Василь Марущинець публікує на своїх сторінках у соціальних мережах повідомлення антисемітського змісту поширив блогер Анатолій Шарій.

Сторінка дипломата доступна для перегляду лише друзям дипломата в соціальній мережі.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України відкинуло будь-які звинувачення у зростанні проявів антисемітизму на території держави.

Глава МВС Арсен Аваков заявив, що всі прояви дискримінації на ґрунті релігії, національної приналежності чи культури будуть отримувати принципову і швидку реакцію правоохоронців.