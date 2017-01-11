МЗС Польщі засуджує купівлю антрациту з Донбасу
Про це йдеться у відповіді заступника голови МЗС Польщі Яна Дзедзічака на депутатський запит опозиційних політиків щодо декількох жовтневих публікацій у польському виданні про імпорт антрациту з ОРДЛО до Польщі, інформує "Слово і Діло".
"МЗС засуджує факт купівлі антрациту з окупованих територій України, які перебувають під контролем проросійських сепаратистів. Я хотів би зазначити, що польська політика щодо "сепаратистських республік" залишається незмінною й спирається на їх невизнання, що свідчить про підтримку Польщею територіальної цілісності України", – заявив Дзедзічак.
За його словами, будь-яка діяльність чи співпраця з особами чи суб'єктами з ОРДЛО мають відбуватися за згодою та з відома України, яка, відповідно до міжнародного права, володіє цією територією.
"Тому будь-яка форма співпраці польських суб'єктів підприємницької діяльності, зокрема й імпорт товарів із території України, що перебуває під контролем сепаратистів, має відбуватися згідно з українським законодавством", – йдеться в повідомленні МЗС Польщі.
Нагадаємо, що польське видання Dziennik Gazeta Prawna повідомило, що вугілля антрацит з ОРДЛО напівлегально потрапляє до Польщі, а прибутки від цього отримує, зокрема, так званий лідер терористичної організації "ЛНР" Ігор Плотницький.
В свою чергу, міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик заявив, що ситуація з закупівлею Польщею вугілля з окупованих районів Донбасу - це "не по-партнерськи".
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