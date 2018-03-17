МЗС Росії оголосило 23 британських дипломатів персонами нон-грата
Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Росії.
"Оголошуються персонами нон-грата і надсилаються у тижневий термін 23 дипломатичних співробітника посольства Великої Британії в Москві. Враховуючи диспаритет у числі консульських установ двох країн, висловлюється згода Російської Федерації на відкриття та функціонування Генерального консульства Великої Британії у Санкт-Петербурзі", - йдеться в заяві.
У відомстві додали, що також припиняється діяльність Британської Ради в Росії.
"Британська сторона попереджена, що в разі, якщо будуть зроблені подальші дії недружнього характеру відносно Росії, російська сторона залишає за собою право ухвалення інших заходів у відповідь", - додали в російському МЗС.
Нагадаємо, що США, Великобританія, Франція та Німеччина виступили зі спільною заявою, у якій наголосили, що відмова Росії відповісти на питання Британії щодо отруєння екс-шпигуна Скрипаля додатково вказує на її відповідальність. Четверо лідерів також наголошують, що РФ повинна у повній мірі розкрити програму "Новичок" Організації із заборони хімічної зброї.
4-го березня Сергій Скрипаль та донька знепритомніли поблизу торговельного центру британського міста Солсбері. Їх відвезли до лікарні з симптомами сильного отруєння. Відтоді вони перебувають у тяжкому стані.
Експерти британської поліції заявили, що проти Скрипаля та його доньки застосували нервово-паралітичні речовини.
У зв'язку з цим, Британія оголосила про видворення з країни 23-х російських дипломатів. Таке рішення підтримав Держдеп США.
В свою чергу, Росія пригрозила дзеркальною відповіддю та готова вислати за межі РФ британських дипломатів.
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