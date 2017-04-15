ПОЛІТИКА НОВИНИМіністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що секретар Ради нацбезпеки України Олександр Турчинов зриває виконання ключових пунктів "Мінська".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
МЗС Росії звинувачує Турчинова у зриві Мінських домовленостей
Лавров вважає, що Київ не бере до уваги думку своїх "європейських покровителів"
Фото:unian.net
"Заява пана Турчинова означає те, що Київ відмовляється виконувати ту саму частину мінських домовленостей, щодо питань безпеки, яку вважає пріоритетною й абсолютно невід'ємною для того, щоб все інше потім вирішувалося теж", - заявив Лавров, повідомляє ВВС.
Раніше Турчинов розповів в інтерв'ю ВВС, що зараз головне завдання українських військових - "метр за метром просуватися на схід".
Нагадаємо, глава МЗС Російської Федерації заявив, що указ президента Росії Владіміра Путіна про визнання документів жителів ОРДЛО підписаний виключно з гуманітарною метою.
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15 04 2017 14:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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