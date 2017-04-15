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МЗС Росії звинувачує Турчинова у зриві Мінських домовленостей

Лавров вважає, що Київ не бере до уваги думку своїх "європейських покровителів"
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що секретар Ради нацбезпеки України Олександр Турчинов зриває виконання ключових пунктів "Мінська".
МЗС Росії звинувачує Турчинова у зриві Мінських домовленостей Фото:unian.net

"Заява пана Турчинова означає те, що Київ відмовляється виконувати ту саму частину мінських домовленостей, щодо питань безпеки, яку вважає пріоритетною й абсолютно невід'ємною для того, щоб все інше потім вирішувалося теж", - заявив Лавров, повідомляє ВВС.

Раніше Турчинов розповів в інтерв'ю ВВС, що зараз головне завдання українських військових - "метр за метром просуватися на схід".

Нагадаємо, глава МЗС Російської Федерації заявив, що указ президента Росії Владіміра Путіна про визнання документів жителів ОРДЛО підписаний виключно з гуманітарною метою.

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