МЗС Угорщини заявляє про місію ОБСЄ на Закарпатті як про доконаний факт
Про це повідомляється на сайті угорського уряду, пише "Європейська правда".
Згідно із повідомленням, про це Сійярто заявив під час зустрічі у Будапешті з головою Товариства угорської культури Закарпаття (KMKSZ) Ласло Брензовичем, який звинувачував у "теракті" в Ужгороді антиугорську кампанію в українських ЗМІ.
"Занепокоєння з приводу серії нападів на угорську меншину зростає. Ми очікуємо, що українська влада гарантуватиме безпеку угорців на Закарпатті, і ми вітаємо розширення присутності спостерігачів ОБСЄ на Закарпатті", – сказав міністр закордонних справ Угорщини.
Сійярто також підкреслив, що "Угорщина знову підтримуватиме прагнення України до європейської та євроатлантичної інтеграції, лише якщо не буде введено в дію закони, які обмежують права угорців".
Нагадаємо, глава МЗС України Павло Клімкін не бачить підстав для направлення спостерігачів у регіон, одночасно наголошуючи, що слід припинити російські провокації в області.
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