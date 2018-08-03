МЗС Угорщини заявляє про місію ОБСЄ на Закарпатті як про доконаний факт

Сійярто також підкреслив, що Угорщина знову підтримуватиме прагнення України до європейської та євроатлантичної інтеграції, якщо не буде введено в дію закони, які обмежують права угорців

Глава Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив про направлення спостерігачів ОБСЄ на Закарпаття як про доконаний факт, зазначивши, що в Будапешті вітають такий крок.

Про це повідомляється на сайті угорського уряду, пише "Європейська правда".

Згідно із повідомленням, про це Сійярто заявив під час зустрічі у Будапешті з головою Товариства угорської культури Закарпаття (KMKSZ) Ласло Брензовичем, який звинувачував у "теракті" в Ужгороді антиугорську кампанію в українських ЗМІ.

"Занепокоєння з приводу серії нападів на угорську меншину зростає. Ми очікуємо, що українська влада гарантуватиме безпеку угорців на Закарпатті, і ми вітаємо розширення присутності спостерігачів ОБСЄ на Закарпатті", – сказав міністр закордонних справ Угорщини.

Сійярто також підкреслив, що "Угорщина знову підтримуватиме прагнення України до європейської та євроатлантичної інтеграції, лише якщо не буде введено в дію закони, які обмежують права угорців".

Нагадаємо, глава МЗС України Павло Клімкін не бачить підстав для направлення спостерігачів у регіон, одночасно наголошуючи, що слід припинити російські провокації в області.