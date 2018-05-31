МЗС України звільнило консула в Гамбурзі через антисемітський скандал
"Дисциплінарною комісією з розгляду дисциплінарних справ МЗС України здійснено дисциплінарне провадження у формі службового розслідування, за результатами якого комісія дійшла висновку, що дії Марущинця розцінюються як порушення Присяги державного службовця, правил етичної поведінки державних службовців, дії, що шкодять авторитету державної служби", - повідомляє прес-центр українського зовнішньополітичного відомства.
Комісія вважає, що дії Марущинця є "несумісними з дипломатичною діяльністю та принципами державної служби" та запропонувала застосувати до нього дисциплінарне стягнення у вигляді звільнення з посади державної служби.
Наказ про звільнення Марущинця з посади та дипломатичної служби видано 30 травня.
"Копію дисциплінарної справи та результатів службового розслідування (щодо Марущинця), резонансні дії якого можуть містити ознаки кримінального злочину (розпалювання міжнаціональної ворожнечі), буде передано для подальшої правової оцінки до правоохоронних органів", - додали в МЗС.
Таким чином комісія підтвердила, що Марущинець розміщував на своїй сторінці у Facebook публікації антисемітського характеру.
Нагадаємо, інформацію про те, що співробітник генконсульства України в Гамбурзі Василь Марущинець публікує на своїх сторінках у соціальних мережах повідомлення антисемітського змісту поширив блогер Анатолій Шарій.
Сторінка дипломата доступна для перегляду лише друзям дипломата в соціальній мережі.
Держсекретар Міністерства закордонних справ України відкрив дисциплінарне провадження через інформацію про антисемітські висловлювання консула України у Гамбурзі Василя Марущинця.
МЗС відсторонив Марущинця від виконання обов'язків на час дисциплінарного провадження.
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