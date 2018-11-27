На борту захоплених Росією кораблів перебували співробітники СБУ

Українські військові контррозвідники на передовій перебували разом зі Збройними силами протягом усього періоду російської агресії

На борту захоплених Росією трьох кораблів Військово-Морського флоту України перебували співробітники Служби безпеки України.

"Офіцери української спецслужби виконували службові завдання з контрозвідувального забезпечення підрозділу ВМС України, як це передбачено статтею 12 Закону України "Про Службу безпеки України", - йдеться у заяві голови СБУ Василя Грицака, інформує прес-служба відомства.

Згідно з заявою, "українські військові контррозвідники на передовій" перебували разом зі Збройними силами протягом усього періоду російської агресії.

"Здивування" ж окремих офіційних осіб РФ щодо присутності співробітників СБУ на борту кораблів зовсім не свідчить про відсутність подібної практики в органах контррозвідки країни-агресора", - повідомляє СБУ.

Українська спецслужба запевняє, що вживає усі необхідні "заходи для звільнення українських бранців та їх повернення до своїх родин".

"Служба безпеки України вимагає від керівництва російських спецслужб припинити психологічний і фізичний тиск на українських військовослужбовців задля інформаційного виправдання акту зухвалої агресії", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у Федеральній службі безпеки Росії заявили, що допитали затриманих українських моряків, і що серед них двоє – співробітники СБУ.