На даху Інституту серця в Києві вперше за 10 років приземлився гелікоптер з пацієнтом, – ФОТО, ВІДЕО

На борту знаходилася восьмирічна Поліна з Маріуполя, в неї важка хвороба серця, яка вимагає негайного лікування

Вертоліт Державної служби з надзвичайних ситуацій з важкохворою пацієнткою на борту вперше за 10 років приземлився на даху київського Інституту серця.

О 14:03 вертоліт ДСНС України сів на даху столичного Інституту серця, повідомляють у ДСНС. На борту перебувала восьмирічна Поліна з Маріуполя. У дівчинки важка хвороба серця, яка потребує негайного лікування. Рішення про транспортування за допомогою авіації прийняли, зважаючи на невтішні прогнози місцевих лікарів, які попередили, що дитина може не пережити довгий переїзд до Києва.



Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

За словами директора Інституту серця, лікаря-кардіохірурга Бориса Тодурова, на вертолітний майданчик закладу вперше за десять років здійснена посадка авіаційної техніки з важкою пацієнткою на борту.

"Дуже багато часу йде на те, щоб перевезти в наш інститут тяжкохворих пацієнтів наземним транспортом. Завдяки можливості використовувати авіацію і завдяки тому, що є така техніка у нас в Україні – ми можемо врятувати безліч життів, для яких час має вирішальне значення", – зазначив Тодуров.



Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA



Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA



Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA



Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

У ДСНС додали, що зараз стан дівчинки важкий, вона знаходиться в комі.

"Поки рано прогнозувати, як складеться її доля. Однак той факт, що за десять років вдалося змінити спосіб перевезення пацієнтів до Інституту серця в Києві за допомогою авіаційної техніки, дасть можливість лікарям врятувати більшу кількість життів", – повідомили в ДСНС.

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