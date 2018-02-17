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На Даунінг-стріт кіт прем'єра Великобританії побився з котом глави МЗС, – ФОТО

Під час битви кіт прем'єра втратив нашийник
Кіт прем'єр-міністра Великобританії Терези Мей – Ларрі – побився з котом Палмерстоном, який належить главі МЗС Борису Джонсону.
На Даунінг-стріт кіт прем Фото: twitter.com/NickDixonITV

Про це повідомив журналіст Нік Діксон.

"Вранці на Даунінг-стріт сталася драма. Кіт Ларрі побився з Палмерстоном з МЗС. У битві коти втратили нашийник і шерсть", – зазначив Діксон.


Фото: twitter.com/NickDixonITV

На сторінці у Twitter кота Ларрі з'явилася відповідь: "Ой".

Після бійки на землі залишився лежати нашийник кота Ларрі з британським прапором, з чого газета Daily Mail зробила висновок, що той програв.


Фото: twitter.com/NickDixonITV

Видання зазначає, що Палмерстон – "успішніший працівник". З моменту початку служби у 2016 році він зловив 27 мишей, а Ларрі "більше запам'ятався позування фотографам біля будинку".

Окрім того, це не перший випадок, коли коти зіткнулися. У 2016 році їх уже помічали в запеклому бою на Даунінг-стріт.


Фото: dailymail.co.uk

Ларрі і Палмерстон не єдині коти урядової резиденції. В апараті уряду живуть Еві і Оссі, а в Казначействі – Гладстон.

Нагадаємо, у британському МЗС співробітників попросили припинити годувати Палмерстона, бо це заважає виконувати його головний обов’язок – ловити мишей.

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17 02 2018 22:00
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