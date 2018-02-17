На Даунінг-стріт кіт прем'єра Великобританії побився з котом глави МЗС, – ФОТО
Про це повідомив журналіст Нік Діксон.
"Вранці на Даунінг-стріт сталася драма. Кіт Ларрі побився з Палмерстоном з МЗС. У битві коти втратили нашийник і шерсть", – зазначив Діксон.
Фото: twitter.com/NickDixonITV
На сторінці у Twitter кота Ларрі з'явилася відповідь: "Ой".
Після бійки на землі залишився лежати нашийник кота Ларрі з британським прапором, з чого газета Daily Mail зробила висновок, що той програв.
Фото: twitter.com/NickDixonITV
Видання зазначає, що Палмерстон – "успішніший працівник". З моменту початку служби у 2016 році він зловив 27 мишей, а Ларрі "більше запам'ятався позування фотографам біля будинку".
Окрім того, це не перший випадок, коли коти зіткнулися. У 2016 році їх уже помічали в запеклому бою на Даунінг-стріт.
Фото: dailymail.co.uk
Ларрі і Палмерстон не єдині коти урядової резиденції. В апараті уряду живуть Еві і Оссі, а в Казначействі – Гладстон.
Нагадаємо, у британському МЗС співробітників попросили припинити годувати Палмерстона, бо це заважає виконувати його головний обов’язок – ловити мишей.
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