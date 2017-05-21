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На Донбасі минулої доби зафіксували 48 обстрілів з боку бойовиків

Найскладнішою залишається ситуація в південному і східному передмісті Авдіївки
Бойовики за минулу добу 48 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО на Донбасі.
На Донбасі минулої доби зафіксували 48 обстрілів з боку бойовиків Фото: bykvu.com

На Приморському напрямку, бойовики 12 разів застосовували зброю проти українських захисників. Вже ввечері супротивник з 120-мм мінометів обстрілював наші опорні пункти в районі Павлополя, Водяного і Широкіно. З мінометів калібру 82 мм кілька разів вів вогонь по наших позиціях у Красногорівки. З цих же населених пунктах бандити систематично били з гранатометів і стрілецької зброї.

На Донецькому напрямку бойовики 22 рази протягом минулої доби порушували тишу. Найскладнішою залишається ситуація в південному і східному передмісті Авдіївки. Там бойовики традиційно здійснювали обстріли оборонні укріплення сил АТО з 120 - і 82-мм мінометів, гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.

Також з 120-мм мінометів противник щонайменше двічі бив по українським захисникам, які тримають оборону біля Невельського. Крім того, під обстріл з ворожих мінометів різних калібрів, озброєння БМП і легкого стрілецького озброєння потрапили наші позиції неподалік Верхньоторецької.

На Светлодарской дузі незаконні збройні формування вели вогонь з мінометів калібру 82 мм і станкового протитанкового гранатомета в районі Луганського. З автоматичних гранатометів станкових ворог обстрілював наші опорні пункти біля Пісків.

Також протягом минулої доби зафіксовано 14 фактів використання бойовиками зброї, в тому числі і артилерійського озброєння калібром понад 100 мм. Так, використовуючи 120-мм міномети, бойовики неодноразово обстрілювали наші опорні пункти в районі Новозвановки, Новоолександрівки і Троїцького.

З мінометів меншого калібру, а саме 82 мм, також із протитанкового ракетного комплексу і гранатометів, противник бив по українським захисникам біля Кримського.

Нагадаємо, протягом вчорашньої доби бойовики 55 раз обстріляли позиції сил АТО на Донбасі із забороненого артилерійського озброєння, семеро українських військовослужбовців зазнали поранень.

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21 05 2017 10:24
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