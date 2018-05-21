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На Донбасі в бою з ДРГ бойовиків загинуло двоє українських військових

Внаслідок боїв ворог зазнав значних втрат, зазначають українські військові
У зоні бойових дій на Донбасі в бою з диверсійною групою бойовиків загинуло двоє українських військовиків, ще четверо дістали поранення.
На Донбасі в бою з ДРГ бойовиків загинуло двоє українських військових Фото: facebook.com/odalug

Сьогодні, 21 травня, близько 5 ранку, на південній околиці нещодавно звільненого силами ЗСУ села Південне було виявлено ДРГ противника в кількості до 10 осіб, повідомили в прес-центрі 24-ї бригади імені короля Данила на своїй сторінці у Facebook.

"Протидиверсійний резерв бригади вийшов на перехоплення ДРГ, зупинивши її просування і відкинувши ворога від позицій захисників України. Внаслідок боїв ворог зазнав значних втрат і, прикриваючись шквальним мінометним вогнем своїх батарей, змушений був відійти", – йдеться у повідомленні.

У той же час в прес-службі бригади відзначили, що в результаті зіткнення загинуло двоє українських військовиків.

"Один з них (загиблих) - командир протидиверсійної групи Андрій Маслов. Він, як заступник очолив підрозділ після загибелі Володимира Майбороди, продовживши традиції цього підрозділу. Осколкові поранення отримали 4 військовослужбовців, які зараз знаходяться в госпіталі, де їм надається кваліфікована медична допомога", – додали в прес-центрі бригади.

Нагадаємо, що починаючи з 06:00 бойовики накрили артилерійським вогнем передмістя Торецька Донецької області - селище Південне. Відомо про пошкодження семи приватних будинків. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

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21 05 2018 16:34
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