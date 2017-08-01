На Донбасі від обстрілу бойовиків загинула дівчина

За словами Аброськіна, тіло вдалося вивезти тільки в неділю

До Красногорівки доставили труп дівчини, яка ймовірно загинула 5 січня в результаті мінометного обстрілу бойовиками "ДНР" підконтрольної Україні території.

"Сьогодні зранку військовими до Красногорівки був доставлений труп дівчини з осколковим пораненням ноги, який був виявлений ще 5 січня на автодорозі "Красногорівка - Старомихайлівка", - повідомив у неділю в Facebook начальник поліції Донеччини В'ячеслав Аброськін.

"На вигляд дівчині 25 років, її особистість встановлюється", - додав він.

Нагадаємо, що за минулу добу бойовики 72 рази відкривали вогонь по силам АТО, шестеро українських військових отримали поранення.