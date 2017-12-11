На Донбасі зафіксували 18 порушень режиму тиші бойовиками

"Наприкінці минулої доби обстановка у районі проведення АТО не зазнала суттєвих змін. Ворог не припиняв обстріли позицій Збройних Сил України, використовуючи весь спектр піхотного озброєння", - йдеться у заяві прес-центру штабу АТО.

У другій половині дня бойовики з різних видів гранатометів та кулеметів вели вогонь по укріпленнях сил АТО біля Майорська, Луганського і Новолуганського.

Близько 23 години противник бив із 120-міліметрового міномету на підступах до Травневого.

Також увечері під обстрілами загарбників опинились наші опорні пункти у районі Попасної та Катеринівки.

На обстріли бойовиків сили АТО відповідали переважаючим вогнем.

Нагадаємо, протягом вчорашньої доби позиції українських військових на Донбасі були під обстрілами 33 рази.