На Донбасі зафіксували 18 порушень режиму тиші бойовиками
"Наприкінці минулої доби обстановка у районі проведення АТО не зазнала суттєвих змін. Ворог не припиняв обстріли позицій Збройних Сил України, використовуючи весь спектр піхотного озброєння", - йдеться у заяві прес-центру штабу АТО.
У другій половині дня бойовики з різних видів гранатометів та кулеметів вели вогонь по укріпленнях сил АТО біля Майорська, Луганського і Новолуганського.
Близько 23 години противник бив із 120-міліметрового міномету на підступах до Травневого.
Також увечері під обстрілами загарбників опинились наші опорні пункти у районі Попасної та Катеринівки.
На обстріли бойовиків сили АТО відповідали переважаючим вогнем.
Нагадаємо, протягом вчорашньої доби позиції українських військових на Донбасі були під обстрілами 33 рази.
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