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На Донбасі зафіксували 18 порушень режиму тиші бойовиками

На обстріли бойовиків сили АТО відповідали переважаючим вогнем
За минулу добу, 11 листопада, російсько-окупаційні угруповання 18 разів порушили перемир’я - один український війсковослужбовець отримав поранення.
На Донбасі зафіксували 18 порушень режиму тиші бойовиками Фото: reuters

"Наприкінці минулої доби обстановка у районі проведення АТО не зазнала суттєвих змін. Ворог не припиняв обстріли позицій Збройних Сил України, використовуючи весь спектр піхотного озброєння", - йдеться у заяві прес-центру штабу АТО.

У другій половині дня бойовики з різних видів гранатометів та кулеметів вели вогонь по укріпленнях сил АТО біля Майорська, Луганського і Новолуганського.

Близько 23 години противник бив із 120-міліметрового міномету на підступах до Травневого.

Також увечері під обстрілами загарбників опинились наші опорні пункти у районі Попасної та Катеринівки.

На обстріли бойовиків сили АТО відповідали переважаючим вогнем. 

Нагадаємо, протягом вчорашньої доби позиції українських військових на Донбасі були під обстрілами 33 рази.

 

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12 11 2017 12:54
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