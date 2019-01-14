На Донбасі загинув український військовослужбовець, ще двоє отримали поранення

Протягом поточної доби, у період з 00.00 до 18.00, противник п'ять разів обстріляв позиції військ ООС на Донбасі.

"В смузі дій оперативно-тактичного угрупування "Схід" ворог вів обстріли з великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї по позиціях українських військових в районі населеного пункту Новомихайлівка, з гранатометів – поблизу селища Павлопіль, з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту Старогнатівка, з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі селища Чермалик", - інформує прес-центр штабу ООС.

"У смузі дій оперативно-тактичного угрупування "Північ" противником вівся обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі населеного пункту Гладосове.

Внаслідок злочинних обстрілів російсько-окупаційних військ один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув та двоє отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

Українські військові продовжують контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов повного припинення вогню.

Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.

Нагадаємо, що в місті Торецьк Донецької області через припинення водопостачання оголошено надзвичайну ситуацію місцевого рівня.