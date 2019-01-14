На Донбасі загинув український військовослужбовець, ще двоє отримали поранення
"В смузі дій оперативно-тактичного угрупування "Схід" ворог вів обстріли з великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї по позиціях українських військових в районі населеного пункту Новомихайлівка, з гранатометів – поблизу селища Павлопіль, з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту Старогнатівка, з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі селища Чермалик", - інформує прес-центр штабу ООС.
"У смузі дій оперативно-тактичного угрупування "Північ" противником вівся обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі населеного пункту Гладосове.
Внаслідок злочинних обстрілів російсько-окупаційних військ один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув та двоє отримали поранення", - йдеться у повідомленні.
Українські військові продовжують контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов повного припинення вогню.
Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.
Нагадаємо, що в місті Торецьк Донецької області через припинення водопостачання оголошено надзвичайну ситуацію місцевого рівня.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Останній сезон "Гри престолів" вийде 14 квітня
- ФОТО Україна без ядерної зброї: 25 років Будапештському меморандуму, - ФОТО
- ВІДЕО HBO показала тизер восьмого сезону "Гри престолів"
- Fisher. Історія ветерана АТО, який відкрив рибне кафе у Львові"Я дуже люблю Львів і пішов на війну, щоб вона не прийшла у моє місто"
- Хто стоїть за "ломбардним прокляттям" в Україні?Як часто Ви берете гроші у позику? Скільком українцям потрібні гроші "до зарплати"? Якщо така необхідність виникає - йдете до сусіда, в банк, чи може у ломбард?