На Донбасі загинув український військовослужбовець, ще двоє поранені, - штаб

Ситуація в районі проведення АТО ускладнюється. За минулу добу російсько-окупаційні війська 61 раз обстріляли позиції Збройних Сил України.

Епіцентром вогневого протистояння залишається Приморський напрямок. Тут, вогнем мінометів калібру 120мм та 82мм, БМП, гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів ворог накривав позиції поблизу населеного пункту Водяне. З мінометів калібру 82мм, гранатометів та великокаліберних кулеметів гатив по наших воїнах під Мар`їнкою. Захисників Широкиного російсько-терористичні підрозділи обстрілювали з озброєння БМП та стрілецької зброї. По морпіхах, які тримають оборону під Гнутовим ворог відкривав вогонь зі 120-міліметрових мінометів, протитанкових гранатометів та кулеметів, а оборонців Гранітного, Талаківки, Павлополя та Гнутового активно обстрілював з кулеметів великих калібрів та стрілецької зброї. Оборонців Водяного обстрілювали ворожі снайпери, інформує прес-центр штабу АТО.

На Донецькому напрямку, основними об’єктами вогневих зусиль противника були наші опорні пункти поблизу Авдіївки та шахти "Бутівка". Так, захисників шахти "Бутівка" ворог накривав вогнем мінометів калібру 120мм та 82мм, а по оборонцях Авдіївки гатив з 82-міліметрових мінометів, гранатометів різних систем, кулеметів великих калібрів та протитанкових ракетних комплексів. Озброєння БМП російські найманці застосовували проти захисників Опитного, а оборонців Кам’янки та Зайцевого обстрілювали з протитанкових гранатометів та кулеметів великих калібрів. По позиціях поблизу населених пунктів Піски та Луганське противник бив з кулеметів великих калібрів. У районах Авдіївки та Троїцького діяли ворожі снайпери.

На Луганському напрямку, з мінометів калібру 82мм, гранатометів та кулеметів великих калібрів противник бив по позиціях поруч Новоолександрівки. З озброєння БМП обстрілював захисників Кримського, а з гранатометів різних калібрів гатив по позиціях у районі Катеринівки. Гранатомети та великокаліберні кулемети ворог застосував по опорних пунктах в районі Новозванівки.

За минулу один військовослужбовець Збройних Сил України загинув, ще двоє отримали поранення.

Нагадаємо, що вчора, 12 квітня, відбулася чергова зустріч Тристоронньої контактної групи (ТКГ), на якій сторони домовилися про припинення вогню на Донбасі під час великодніх свят.