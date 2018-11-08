На Донбасі затримали трьох підозрюваних у співпраці з ДНР

Підозрювані намагалися перетнути блокпост, який розташований недалеко від міста Волноваха

Військовослужбовці Нацгвардії в районі проведення Операції Об'єднаних сил (ООС) в Донецькій області затримали трьох осіб, підозрюваних у співпраці із самопроголошеною ДНР.

Затримання відбулося на блокпосту, який розташований недалеко від міста Волноваха, повідомляє прес-центр штабу ООС.

"Причиною цього стала інформація з бази даних Національної поліції України, згідно з якою особи вважаються підозрюваними у співпраці з так званою ДНР", - йдеться в повідомленні.

Нацгвардійці передали затриманих громадян поліції.

Нагадаємо, шістьох осіб заарештовано в Італії під час операції карабінерів за звинуваченням у вербуванні найманців і участі в збройному конфлікті за кордоном.