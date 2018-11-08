CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВійськовослужбовці Нацгвардії в районі проведення Операції Об'єднаних сил (ООС) в Донецькій області затримали трьох осіб, підозрюваних у співпраці із самопроголошеною ДНР.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Донбасі затримали трьох підозрюваних у співпраці з ДНР
Підозрювані намагалися перетнути блокпост, який розташований недалеко від міста Волноваха
Фото: facebook.com/pressjfo.news
Затримання відбулося на блокпосту, який розташований недалеко від міста Волноваха, повідомляє прес-центр штабу ООС.
"Причиною цього стала інформація з бази даних Національної поліції України, згідно з якою особи вважаються підозрюваними у співпраці з так званою ДНР", - йдеться в повідомленні.
Нацгвардійці передали затриманих громадян поліції.
Нагадаємо, шістьох осіб заарештовано в Італії під час операції карабінерів за звинуваченням у вербуванні найманців і участі в збройному конфлікті за кордоном.
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11 08 2018 17:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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