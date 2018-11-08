Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

На Донбасі затримали трьох підозрюваних у співпраці з ДНР

Підозрювані намагалися перетнути блокпост, який розташований недалеко від міста Волноваха
Військовослужбовці Нацгвардії в районі проведення Операції Об'єднаних сил (ООС) в Донецькій області затримали трьох осіб, підозрюваних у співпраці із самопроголошеною ДНР.
На Донбасі затримали трьох підозрюваних у співпраці з ДНР Фото: facebook.com/pressjfo.news

Затримання відбулося на блокпосту, який розташований недалеко від міста Волноваха, повідомляє прес-центр штабу ООС.

"Причиною цього стала інформація з бази даних Національної поліції України, згідно з якою особи вважаються підозрюваними у співпраці з так званою ДНР", - йдеться в повідомленні.

Нацгвардійці передали затриманих громадян поліції.

Нагадаємо, шістьох осіб заарештовано в Італії під час операції карабінерів за звинуваченням у вербуванні найманців і участі в збройному конфлікті за кордоном.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 08 2018 17:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Професія, яка повертає до соціуму після травми. Чим займатимуться ерготерапевти в Україні?

Професія, яка повертає до соціуму після травми. Чим займатимуться ерготерапевти в Україні?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.