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В Італії розповіли подробиці про банду, яка вербувала бойовиків на Донбас

Розслідування генуезької прокуратури стосується загалом 15 осіб
Італійські карабінери ідентифікували вербувальників найманців для участі у бойових діях проти української армії як прибічників ультраправих організацій, і зокрема "Ліги" - однієї з керівних нині партій в країні.
В Італії розповіли подробиці про банду, яка вербувала бойовиків на Донбас Фото: eurointegration.com.ua

Правоохоронцям вдалося арештувати трьох вербувальників, у двох з яких громадянство Албанії та Молдови. Щодо ще трьох людей, які, швидше за все, на даний час перебувають на Донбасі, був застосований заочний арешт, повідомляє La Stampa.

Правоохоронці за постами у соцмережі Андреа Пальмері, одного з колишніх активістів ультраправої організації "Бульдоги", з’ясували, що він займається вербуванням і фінансуванням проросійських найманців у зоні конфлікту у східній Україні. Пальмері і зараз, ймовірно, перебуває в Росії або на окупованому сході України.

Другий - колишній солдат, 34-річний Антоніо Катальдо. Він мав досвід війни в Лівії, де він був викрадений і звільнений у 2008 році, навчався в Росії та пройшов курси на Панамі. 

У списку прокурорів також Габріеле Каругаті, колишній охоронець торгового центру, син лідера "Ліги" в муніципалітеті Кайрате: на Facebook він підтверджує, що мешкає у Донецьку та демонструє фото у камуфляжі.

Серед підозрюваних рекрутерів заарештований Владімір Вербічі та жінка російського походження з молдовськими паспортами. Ще один затриманий - громадянин Албанії.

Нагадаємо, шістьох осіб заарештовано під час операції карабінерів за звинуваченням у вербуванні найманців і участі в збройному конфлікті за кордоном.

 
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02 08 2018 08:32
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