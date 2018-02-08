В Італії розповіли подробиці про банду, яка вербувала бойовиків на Донбас

Італійські карабінери ідентифікували вербувальників найманців для участі у бойових діях проти української армії як прибічників ультраправих організацій, і зокрема "Ліги" - однієї з керівних нині партій в країні.

Правоохоронцям вдалося арештувати трьох вербувальників, у двох з яких громадянство Албанії та Молдови. Щодо ще трьох людей, які, швидше за все, на даний час перебувають на Донбасі, був застосований заочний арешт, повідомляє La Stampa.

Правоохоронці за постами у соцмережі Андреа Пальмері, одного з колишніх активістів ультраправої організації "Бульдоги", з’ясували, що він займається вербуванням і фінансуванням проросійських найманців у зоні конфлікту у східній Україні. Пальмері і зараз, ймовірно, перебуває в Росії або на окупованому сході України.

Другий - колишній солдат, 34-річний Антоніо Катальдо. Він мав досвід війни в Лівії, де він був викрадений і звільнений у 2008 році, навчався в Росії та пройшов курси на Панамі.

У списку прокурорів також Габріеле Каругаті, колишній охоронець торгового центру, син лідера "Ліги" в муніципалітеті Кайрате: на Facebook він підтверджує, що мешкає у Донецьку та демонструє фото у камуфляжі.

Серед підозрюваних рекрутерів заарештований Владімір Вербічі та жінка російського походження з молдовськими паспортами. Ще один затриманий - громадянин Албанії.

Нагадаємо, шістьох осіб заарештовано під час операції карабінерів за звинуваченням у вербуванні найманців і участі в збройному конфлікті за кордоном.