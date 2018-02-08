В Італії розповіли подробиці про банду, яка вербувала бойовиків на Донбас
Правоохоронцям вдалося арештувати трьох вербувальників, у двох з яких громадянство Албанії та Молдови. Щодо ще трьох людей, які, швидше за все, на даний час перебувають на Донбасі, був застосований заочний арешт, повідомляє La Stampa.
Правоохоронці за постами у соцмережі Андреа Пальмері, одного з колишніх активістів ультраправої організації "Бульдоги", з’ясували, що він займається вербуванням і фінансуванням проросійських найманців у зоні конфлікту у східній Україні. Пальмері і зараз, ймовірно, перебуває в Росії або на окупованому сході України.
Другий - колишній солдат, 34-річний Антоніо Катальдо. Він мав досвід війни в Лівії, де він був викрадений і звільнений у 2008 році, навчався в Росії та пройшов курси на Панамі.
У списку прокурорів також Габріеле Каругаті, колишній охоронець торгового центру, син лідера "Ліги" в муніципалітеті Кайрате: на Facebook він підтверджує, що мешкає у Донецьку та демонструє фото у камуфляжі.
Серед підозрюваних рекрутерів заарештований Владімір Вербічі та жінка російського походження з молдовськими паспортами. Ще один затриманий - громадянин Албанії.
Нагадаємо, шістьох осіб заарештовано під час операції карабінерів за звинуваченням у вербуванні найманців і участі в збройному конфлікті за кордоном.
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