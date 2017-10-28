На Донеччині чоловік підірвав гранату в кафе, є поранені
Інцидент стався 28 жовтня близько опівночі.
"У них виник конфлікт з іншим відпочивальником, який витягнув бойову гранату і кинув її в бік своїх опонентів. Поліція затримала підозрюваного. Відкрито кримінальне провадження", - повідомляє прес-служба обласної поліції.
Поранені - чоловіки 1986 і 1987 років народження. Їм надали медичну допомогу, загрози життю немає.
Невдовзі поліцейські затримали 33-річного підозрюваного. Правоохоронці під час огляду вилучили у чоловіка 2 предмети циліндричної форми, схожі на підривники кустарного виготовлення і фрагмент від запалу гранати РГД-5.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК (хуліганство), проводяться слідчі дії.
Нагадаємо, в одній із квартир Бахмута правоохоронці виявили протитанковий гранатомет, дві гранати та понад 400 набоїв.
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