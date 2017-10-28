Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

На Донеччині чоловік підірвав гранату в кафе, є поранені

Інцидент стався 28 жовтня близько опівночі
У Костянтинівці (Донецька область) у кафе на вулиці Білоусова в результаті вибуху гранати були поранені дві людини.
На Донеччині чоловік підірвав гранату в кафе, є поранені Фото: kyiv.npu.gov.ua

Інцидент стався 28 жовтня близько опівночі.

"У них виник конфлікт з іншим відпочивальником, який витягнув бойову гранату і кинув її в бік своїх опонентів. Поліція затримала підозрюваного. Відкрито кримінальне провадження", - повідомляє прес-служба обласної поліції.

Поранені - чоловіки 1986 і 1987 років народження. Їм надали медичну допомогу, загрози життю немає.

Невдовзі поліцейські затримали 33-річного підозрюваного. Правоохоронці під час огляду вилучили у чоловіка 2 предмети циліндричної форми, схожі на підривники кустарного виготовлення і фрагмент від запалу гранати РГД-5.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК (хуліганство), проводяться слідчі дії.

Нагадаємо, в одній із квартир Бахмута правоохоронці виявили протитанковий гранатомет, дві гранати та понад 400 набоїв.
 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 10 2017 13:30
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Друзенко: Бійці під Іловайськом могли вижити, але через відсутність медиків просто стекли кров

Друзенко: Бійці під Іловайськом могли вижити, але через відсутність медиків просто стекли кров'ю

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.