На Донеччині чоловік підірвав гранату в кафе, є поранені

У Костянтинівці (Донецька область) у кафе на вулиці Білоусова в результаті вибуху гранати були поранені дві людини.

Інцидент стався 28 жовтня близько опівночі.

"У них виник конфлікт з іншим відпочивальником, який витягнув бойову гранату і кинув її в бік своїх опонентів. Поліція затримала підозрюваного. Відкрито кримінальне провадження", - повідомляє прес-служба обласної поліції.

Поранені - чоловіки 1986 і 1987 років народження. Їм надали медичну допомогу, загрози життю немає.

Невдовзі поліцейські затримали 33-річного підозрюваного. Правоохоронці під час огляду вилучили у чоловіка 2 предмети циліндричної форми, схожі на підривники кустарного виготовлення і фрагмент від запалу гранати РГД-5.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК (хуліганство), проводяться слідчі дії.

Нагадаємо, в одній із квартир Бахмута правоохоронці виявили протитанковий гранатомет, дві гранати та понад 400 набоїв.

