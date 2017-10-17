На Донеччині затримали бойовика медичної роти "ДНР"

Бойовику загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років

У Торецьку Донецької області затримали бойовика, який працював медиком в лавах незаконних збройних формувань терористичної організації "ДНР".

39-річний чоловік пішов на службу до терористів у травні 2014 року. Найманця одразу відрядили розвозити медичні препарати на передову, за що йому щомісяця платили 15 тисяч рублів, - повідомили в обласній поліції.

Після звільнення Торецька він разом з іншими злочинцями втік до окупованої Горлівки. На окупованій території він продовжив працювати у роті медичного забезпечення НЗФ: розвозив ліки вздовж лінії розмежування та забирав з передової поранених та вбитих бойовиків.

Після року служби у терористів повернувся до Торецька, тривалий час переховувався від українських правоохоронців. Наразі його затримано, бойовику загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Нагадаємо, що ватажок самопроголошеної "Донецької народної республіки" Олександр Захарченко оголосив про затримання причетних до вбивства бойовика Арсенія Павлова (на прізвисько "Моторола").