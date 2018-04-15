На Харківщині покупець до смерті забив продавчиню скляною пляшкою

В одному з магазинів Основ’янського району Харківської області покупець вбив продавчиню.

Як повідомили правоохоронці, працівники Основ'янського відділу поліції оперативно затримали за скоєння тяжкого злочину 42-річного жителя міста Люботин. Зараз він перебуває під вартою.

Повідомлення про те, що в одному з магазинів Основ'янського району скоєно напад на жінку, надійшло до поліції 14 квітня. На місце події виїжджало керівництво та слідчо-оперативна група. Поліцейські встановили, що у крамниці стався конфлікт між продавчинею та покупцем. Під час сварки чоловік схопив скляну пляшку, якою кілька разів вдарив жінку. Чоловік забрав з каси близько 600 грн і втік.

Потерпілу в тяжкому стані привезли до лікарні, проте через велику крововтрату 55-річна жінка померла.

Як зазначив начальник Основ'янського відділу поліції Ігор Колінко, під час проведення розшукових заходів оперативники за лічені години затримали чоловіка, причетного до скоєння злочину.

"Слідчим відкриті кримінальні провадження за п. 6, 13 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) та ч.4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання згідно з санкціями статей передбачає тюремне ув’язнення на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна. На даний час зловмисник обґрунтовано підозрюється у скоєному", – розповіли в поліції.

Нагадаємо, поліція Харкова повідомила про підозру колишній співробітниці харківського метрополітену через загибель 80-річного пенсіонера на одній зі станцій.

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