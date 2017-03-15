На Херсонщині почали виробляти фінські комбайни

Херсонський машинобудівний завод почав виробництво комбайна, який отримав ім'я Skif 280 Superior, він є версією комбайна Sampo Rosenlew SR 3085 Superior.

Нова машина оснащується 6-циліндровим двигуном AGCO Sisu Power 276 к.с. з технологією SCR, комфортабельною кабіною Premium Plus з кондиціонером, монітором втрат LH500Plus. Про це повідомляє AgroPravda.com.

Перша партія складе близько 10 машин. Заявлена ​​вартість машини Skif 280 Superior першої партії - 3,89 млн грн. (Близько 135 тис. Євро). Фінський оригінал обійдеться в суму близьку до 200 тис. Євро.

Комбайн обладнаний системою попереднього обмолоту TS (Twin Separation - подвійна сепарація), яка забезпечує якісний обмолот і високу продуктивність.

На відміну від "класичної" версії, Skif 280 Superior оснащується зерновим бункером об'ємом 7600 л (в Sampo Rosenlew SR 3085 Superior в базовій комплектації бункер на 8100 л); жатка з шириною захвату 6,3 м (в Sampo Rosenlew SR 3085 Superior в "стандарті" - 5,1 м).

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