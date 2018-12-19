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На Херсонщині у ДТП загинули п'ятеро людей, - поліція

Зіткнулись мікроавтобус та автомобіль "УАЗ"
У Херсонській області 19 грудня сталась ДТП, унаслідок якої загинули п'ятеро людей, ще одного постраждалого госпіталізовано.
На Херсонщині у ДТП загинули п дтп Херсон

Аварія сталсь близько 13:00, в Олешківському районі на виїзді із села Раденськ, повідомляє "Громадське".

За попередніми даними, 49-річний водій автомобіля Renault Trafic, рухаючись в напрямку села Великі Копані, не впорався з керуванням, в результаті чого виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем «УАЗ», який рухався назустріч.

Унаслідок зіткнення водій та 2 пасажири автомобіля Renault, а також 58-річний водій "УАЗ" загинули на місці.

Два пасажири "УАЗа" з травмами були госпіталізовані в Олешківську лікарню, де один із них від поранень помер.

Попередня правова кваліфікація події – ч.3 ст.286 Кримінального кодексу України. Поліція встановлює всі обставини та причини аварії.

Нагадаємо, у Львівській області у ніч на 16 грудня сталась ДТП, унаслідок якої загинули чотири людини, ще двоє — дістали травми.

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19 12 2018 20:35
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