На Херсонщині у ДТП загинули п'ятеро людей, - поліція
Аварія сталсь близько 13:00, в Олешківському районі на виїзді із села Раденськ, повідомляє "Громадське".
За попередніми даними, 49-річний водій автомобіля Renault Trafic, рухаючись в напрямку села Великі Копані, не впорався з керуванням, в результаті чого виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем «УАЗ», який рухався назустріч.
Унаслідок зіткнення водій та 2 пасажири автомобіля Renault, а також 58-річний водій "УАЗ" загинули на місці.
Два пасажири "УАЗа" з травмами були госпіталізовані в Олешківську лікарню, де один із них від поранень помер.
Попередня правова кваліфікація події – ч.3 ст.286 Кримінального кодексу України. Поліція встановлює всі обставини та причини аварії.
Нагадаємо, у Львівській області у ніч на 16 грудня сталась ДТП, унаслідок якої загинули чотири людини, ще двоє — дістали травми.
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