CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Херсонській області керівника районного підрозділу поліції знайшли мертвим вдома.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Херсонщині знайшли мертвим керівника райвідділення поліції
Слідство розглядає версії вбивства або самогубства
Фото: npu.gov.ua
Про це повідомили в неділю в ГУ Національної поліції в Херсонській області.
Посадовця виявив мертвим його колега.
За інформацією поліції, відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство з позначкою "самогубство") Кримінального кодексу України. Проводяться службове розслідування та необхідні слідчі дії.
Як повідомляють джерела "Укрінформ", померлим є начальник Горностаївського райвідділення Національної поліції в Херсонській області і його знайшли повішеним.
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