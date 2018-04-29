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На Херсонщині знайшли мертвим керівника райвідділення поліції

Слідство розглядає версії вбивства або самогубства
У Херсонській області керівника районного підрозділу поліції знайшли мертвим вдома.
На Херсонщині знайшли мертвим керівника райвідділення поліції Фото: npu.gov.ua

Про це повідомили в неділю в ГУ Національної поліції в Херсонській області.

Посадовця виявив мертвим його колега.

За інформацією поліції, відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство з позначкою "самогубство") Кримінального кодексу України. Проводяться службове розслідування та необхідні слідчі дії.

Як повідомляють джерела "Укрінформ", померлим є начальник Горностаївського райвідділення Національної поліції в Херсонській області і його знайшли повішеним.

Нагадаємо, в сільській школі на Вінничині капітан поліції підстрелив лейтенанта на очах у 40 дітей.

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