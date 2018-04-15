Поліцейський підстрелив колегу на відкритому уроці в школі на Вінниччині
“Один з поліцейських був нападником, а інший показував дітям, як захиститися від ножа. Останній повалив колегу на підлогу і через мить пролунав постріл. Діти сиділи за декілька метрів. Гільза пролетіла за два метри від них. Вчителі та діти відразу і не зрозуміли, що постріл був справжній", - йдеться в сюжеті ТСН.
Куля потрапила в живіт 34-річному лейтенанту поліції. Його прооперували. Загрози його життю немає.
Капітана поліції, який вистрілив у колегу, вже відсторонили від служби.
"Постріл зроблено з бойової зброї з необережності через порушення інструкції з безпеки при поводженні зі зброєю, що була при ньому, тому що працівник поліції отримав ці зразки зброї для супроводу в школі", - повідомила Анна Олійник, прес-секретар Нацполіції у Вінницькій області.
Зараз в поліції проводять службову перевірку. Винуватцю загрожує до двох років обмеження волі.
Дітей після побаченого і пережитого не відпустили зі школи - вони змушені були досидіти до кінця уроків, зазначається в сюжеті.
Раніше, у загальноосвітній школі Вінниці один з учнів розпилив газ дратівливої дії, унаслідок чого один школяр потрапив до лікарні, ще п’ятьом надали допомогу на місці.
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