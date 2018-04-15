Поліцейський підстрелив колегу на відкритому уроці в школі на Вінниччині

У сільській школі в Вінницькій області (село Рубань) капітан поліції поранив лейтенанта на очах у 40 учнів. Це сталося в класі, де правоохоронці розповідали дітям про особливості своєї роботи і показували прийоми самооборони.

“Один з поліцейських був нападником, а інший показував дітям, як захиститися від ножа. Останній повалив колегу на підлогу і через мить пролунав постріл. Діти сиділи за декілька метрів. Гільза пролетіла за два метри від них. Вчителі та діти відразу і не зрозуміли, що постріл був справжній", - йдеться в сюжеті ТСН.

Куля потрапила в живіт 34-річному лейтенанту поліції. Його прооперували. Загрози його життю немає.

Капітана поліції, який вистрілив у колегу, вже відсторонили від служби.

"Постріл зроблено з бойової зброї з необережності через порушення інструкції з безпеки при поводженні зі зброєю, що була при ньому, тому що працівник поліції отримав ці зразки зброї для супроводу в школі", - повідомила Анна Олійник, прес-секретар Нацполіції у Вінницькій області.

Зараз в поліції проводять службову перевірку. Винуватцю загрожує до двох років обмеження волі.

Дітей після побаченого і пережитого не відпустили зі школи - вони змушені були досидіти до кінця уроків, зазначається в сюжеті.

Раніше, у загальноосвітній школі Вінниці один з учнів розпилив газ дратівливої дії, унаслідок чого один школяр потрапив до лікарні, ще п’ятьом надали допомогу на місці.