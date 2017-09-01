На Хмельниччині загинула дитина через вибух у житловому домі

В результаті вибуху в реанімаційне відділення госпіталізували 32-річну господиню квартири і 11-річну сусідську дівчинку

У Хмельницькій області в результаті вибуху газу в квартирі двоє людей отримали травми, загинула дівчинка восьми років.

Інформація про вибух надійшла вчора о 14:30.

Вибух газового балону з послідуючим горінням стався в квартирі на 2-му поверсі 5-поверхового будинку.

В результаті вибуху в реанімаційне відділення госпіталізували 32-річну господиню квартири і 11-річну сусідську дівчинку.



Фото: ДСНС

"Під час ліквідації пожежі в квартирі рятувальники виявили тіло ще однієї дитини. Як стало відомо, це 8-річна дочка власниці квартири", - відзначили в прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій.



Фото: ДСНС

Пожежа була ліквідована о 14:42. Остаточна причина вибуху встановлюється.

Нагадаємо, у Сумах стався вибух на першому поверсі дев'ятиповерхового будинку. Унаслідок цього постраждали чотири людини, зокрема, від осколкових поранень. Одна людина - у важкому стані.

Вчора в Одесі стався вибух у приватному будинку, внаслідок якого загинули двоє чоловіків - 67-річний власник будинку та квартирант - учасник АТО, громадянин однієї із сусідніх держав.