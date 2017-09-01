На Хмельниччині загинула дитина через вибух у житловому домі
Інформація про вибух надійшла вчора о 14:30.
Вибух газового балону з послідуючим горінням стався в квартирі на 2-му поверсі 5-поверхового будинку.
В результаті вибуху в реанімаційне відділення госпіталізували 32-річну господиню квартири і 11-річну сусідську дівчинку.
Фото: ДСНС
"Під час ліквідації пожежі в квартирі рятувальники виявили тіло ще однієї дитини. Як стало відомо, це 8-річна дочка власниці квартири", - відзначили в прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій.
Фото: ДСНС
Пожежа була ліквідована о 14:42. Остаточна причина вибуху встановлюється.
Нагадаємо, у Сумах стався вибух на першому поверсі дев'ятиповерхового будинку. Унаслідок цього постраждали чотири людини, зокрема, від осколкових поранень. Одна людина - у важкому стані.
Вчора в Одесі стався вибух у приватному будинку, внаслідок якого загинули двоє чоловіків - 67-річний власник будинку та квартирант - учасник АТО, громадянин однієї із сусідніх держав.
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