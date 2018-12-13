На інфляцію в Україні вплинули високий урожай та призупинення торговельної війни між США та Китаєм

Нацбанк за четвертий квартал 2018 року купив на 700 мільйонів доларів більше ніж продав на міжбанківському ринку

У Національному банку повідомили, що інфляція в Україні почала поступово послаблюватися через високі врожаї соняшнику та кукурудзи, падіння світових цін на нафту та домовленість між США та Китаєм про призупинення торговельної війни.

Крім цього, в НБУ повідомили про більш сприятливу ситуацію на світових ринках капіталу, зокрема через очікування менш жорсткої монетарної політики Федеральної резервної системи США.

"Окреслені фактори разом зі стриманою фіскальною політикою зумовили зростання чистої пропозиції іноземної валюти на міжбанківському ринку і зміцнення курсу гривні в листопаді-грудні. Як наслідок, Національний банк отримав можливість поповнювати міжнародні резерви", - повідомили в Нацбанку.

Там додали, що завдяки сприятливим умовам на світових ринках, Нацбанк за четвертий квартал 2018 року купив на 700 мільйонів доларів більше ніж продав на міжбанківському ринку.

"Важливим є також значний прогрес в продовженні співпраці України з Міжнародним валютним фондом у рамках нової програми Stand-ByArrangement, а також отримання пов’язаного фінансування від інших офіційних кредиторів", — додали в НБУ.

Нагадаємо, у листопаді 2018 року порівняно з попереднім місяцем інфляція становила 1,4%, тоді як у жовтні порівняно з вереснем показник інфляції становив 1,7%.

Також перспективи економіки України покращилися в результаті співробітництва з МВФ.

На думку фахівців ЄБРР, виконання нової угоди stand-by дозволить забезпечити Україну необхідним зовнішнім фінансуванням і зберегти макроекономічну стабільність в 2019 році.

Також у звіті наводиться прогноз темпів економічного зростання України - 3,5% на 2018 року і 3,0% у 2019 році. Для порівняння, у 2017 році цей показник становив 2,5%.

Зазначимо, сьогодні Євросоюз перерахував Україні перший транш у розмірі 500 млн євро в рамках нової програми макрофінансової допомоги.