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На Камчатці стався землетрус магнітудою 5,6 балів

Жертв і руйнувань немає
В Авачинській затоці біля Камчатки (Росія) стався землетрус магнітудою 5,6 балів.
На Камчатці стався землетрус магнітудою 5,6 балів Фото: emsc-csem.org

"Землетрус стався на глибині 72 км. Його епіцентр знаходився в 72 км на схід від Петропавловська-Камчатського міського округу", - йдеться в повідомленні камчатського управління МНС Росії.

В результаті стихійного лиха жертв і руйнувань не було. За даними МНС РФ, підземні поштовхи інтенсивністю трьох балів відчувалися в деяких районах Петропавловська-Камчатського.

При цьому, загрозу цунамі не оголошували.

Нагадаємо, що у Мексиці влада підтвердила загибель щонайменше 90 осіб через потужний землетрус, що стався минулого тижня.

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17 09 2017 14:19
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