На Камчатці стався землетрус магнітудою 5,6 балів

Жертв і руйнувань немає

В Авачинській затоці біля Камчатки (Росія) стався землетрус магнітудою 5,6 балів.

"Землетрус стався на глибині 72 км. Його епіцентр знаходився в 72 км на схід від Петропавловська-Камчатського міського округу", - йдеться в повідомленні камчатського управління МНС Росії.

В результаті стихійного лиха жертв і руйнувань не було. За даними МНС РФ, підземні поштовхи інтенсивністю трьох балів відчувалися в деяких районах Петропавловська-Камчатського.

При цьому, загрозу цунамі не оголошували.

Нагадаємо, що у Мексиці влада підтвердила загибель щонайменше 90 осіб через потужний землетрус, що стався минулого тижня.