CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Авачинській затоці біля Камчатки (Росія) стався землетрус магнітудою 5,6 балів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Камчатці стався землетрус магнітудою 5,6 балів
Жертв і руйнувань немає
Фото: emsc-csem.org
"Землетрус стався на глибині 72 км. Його епіцентр знаходився в 72 км на схід від Петропавловська-Камчатського міського округу", - йдеться в повідомленні камчатського управління МНС Росії.
В результаті стихійного лиха жертв і руйнувань не було. За даними МНС РФ, підземні поштовхи інтенсивністю трьох балів відчувалися в деяких районах Петропавловська-Камчатського.
При цьому, загрозу цунамі не оголошували.
Нагадаємо, що у Мексиці влада підтвердила загибель щонайменше 90 осіб через потужний землетрус, що стався минулого тижня.
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17 09 2017 14:19 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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