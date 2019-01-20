CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа Карловому мості Праги українська громада розгорнули українські прапори до Дня Собороності України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Карловому мості Праги до Дня Соборності України розгорнули українські прапори
Українці та їхні чеські друзі утворили "живий ланцюг", який розтягнувся у центрі мосту
Фото:EMBASSY OF UKRAINE IN PRAGUE
Українці та їхні чеські друзі утворили "живий ланцюг", який розтягнувся у центрі мосту. У руках люди тримали жовто-блакитні прапори. Акцію влаштувало посольство України в Чехії на знак солідарності з Україною, повідомляє "Громадське".
"Акція відбулася на знак солідарності з Україною, де щороку символічно єднають живим ланцюгом Правобережну та Лівобережну Україну на мості Патона в Києві. Так місцеві українці долучилися до святкування Дня Соборності та 100-річчя проголошення Акта Злуки", - зазначило посольство.
Фото:EMBASSY OF UKRAINE IN PRAGUE
Нагадаємо, що у 2019 році розпочнеться створення електронного каталогу місць української пам’яті в Чехії.
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20 01 2019 20:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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