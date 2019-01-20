На Карловому мості Праги до Дня Соборності України розгорнули українські прапори

Українці та їхні чеські друзі утворили "живий ланцюг", який розтягнувся у центрі мосту

На Карловому мості Праги українська громада розгорнули українські прапори до Дня Собороності України.

Українці та їхні чеські друзі утворили "живий ланцюг", який розтягнувся у центрі мосту. У руках люди тримали жовто-блакитні прапори. Акцію влаштувало посольство України в Чехії на знак солідарності з Україною, повідомляє "Громадське".

"Акція відбулася на знак солідарності з Україною, де щороку символічно єднають живим ланцюгом Правобережну та Лівобережну Україну на мості Патона в Києві. Так місцеві українці долучилися до святкування Дня Соборності та 100-річчя проголошення Акта Злуки", - зазначило посольство.



Фото:EMBASSY OF UKRAINE IN PRAGUE

Нагадаємо, що у 2019 році розпочнеться створення електронного каталогу місць української пам’яті в Чехії.