На конфіскацію грошей оточення Януковича надійшла апеляція
Видання "Інтерфакс-Україна" отримало лист адвокатів Дмитра Щербини і Максима Коваленка, які представляють інтереси компаній Akemi management ltd, Aldoza investments ltd, Erosaria ltd, Opalcore ltd, Foxtron networks ltd, Loricom holding group ltd, Wonderbliss ltd.
У ньому сказано, що це інвестиційні компанії, які вкладали гроші в облігації внутрішньої державної позики України і які входять до переліку юридичних осіб, до яких застосовано спецконфіскацію.
"Наші клієнти вважають, і ми з ними згідні в тому, що в діях усіх причетних до прийняття і виконання вироку є склад злочину. Тому ми вже звернулися в НАБУ з відповідними заявами про вчинення кримінальних злочинів посадовими особами Ощадбанку, які, за офіційним повідомленням генерального прокурора Україна, вже виконали рішення, якого немає в Єдиному реєстрі судових рішень, і прокурором, який забезпечив його виконання, схиливши до укладення угоди про "міжнародну злочинну схему" пана Кашкіна", - йдеться в листі.
Нагадаємо, 1,5 мільярда доларів оточення Віктора Януковича конфісковано в рамках вироку, винесеного соратникові олігарха Сергія Курченка Аркадію Кашкіну. Кошти конфісковано з рахунків Ощадбанку і ПриватБанку. Значна їхня частина - це облігації внутрішньої держпозики.
Гроші, згідно із заявами українських посадових осіб, уже передано в казну.
Аркадій Кашкін - екс-директор компанії "Газ України-2020" Сергія Курченка.
Нагадаємо, що американське інформагентство AP знайшло підтвердження платежів з "тіньової бухгалтерії" "Партії регіонів" політтехнологу, екс-голові кампанії Дональда Трампа Полу Манафорту.
Відзначимо, що екс-президент України Віктор Янукович і його оточення "відмили" 201,7 млрд гривень.
Додамо, шо Рада вже кілька разів провалювала законопроекти, які повинні дозволити процедуру спецконфіскації коштів екс-президента Януковича і його оточення. Законопроект про спецконфіскацію грошей Януковича не підтримала необхідна кількість депутатів.
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