На конфіскацію грошей оточення Януковича надійшла апеляція

Низка кіпрських компаній оскаржили рішення Краматорського міського суду Донецької області про конфіскацію 1,5 мільярда доларів оточення Віктора Януковича.

Видання "Інтерфакс-Україна" отримало лист адвокатів Дмитра Щербини і Максима Коваленка, які представляють інтереси компаній Akemi management ltd, Aldoza investments ltd, Erosaria ltd, Opalcore ltd, Foxtron networks ltd, Loricom holding group ltd, Wonderbliss ltd.

У ньому сказано, що це інвестиційні компанії, які вкладали гроші в облігації внутрішньої державної позики України і які входять до переліку юридичних осіб, до яких застосовано спецконфіскацію.

"Наші клієнти вважають, і ми з ними згідні в тому, що в діях усіх причетних до прийняття і виконання вироку є склад злочину. Тому ми вже звернулися в НАБУ з відповідними заявами про вчинення кримінальних злочинів посадовими особами Ощадбанку, які, за офіційним повідомленням генерального прокурора Україна, вже виконали рішення, якого немає в Єдиному реєстрі судових рішень, і прокурором, який забезпечив його виконання, схиливши до укладення угоди про "міжнародну злочинну схему" пана Кашкіна", - йдеться в листі.

Компанії стверджують, що під час розгляду справи і винесення рішення було свідомо допущено кілька суттєвих порушень законодавства. Зокрема, судовий розгляд відбувся таємно, без виклику іноземних інвесторів, до майна яких застосована спецконфіскація, хоча, згідно із законодавством, треті особи, щодо майна яких застосовують спеціальну конфіскацію, мають ті самі права, що й обвинувачені.

Нагадаємо, 1,5 мільярда доларів оточення Віктора Януковича конфісковано в рамках вироку, винесеного соратникові олігарха Сергія Курченка Аркадію Кашкіну. Кошти конфісковано з рахунків Ощадбанку і ПриватБанку. Значна їхня частина - це облігації внутрішньої держпозики.

Гроші, згідно із заявами українських посадових осіб, уже передано в казну.

Аркадій Кашкін - екс-директор компанії "Газ України-2020" Сергія Курченка.

Нагадаємо, що американське інформагентство AP знайшло підтвердження платежів з "тіньової бухгалтерії" "Партії регіонів" політтехнологу, екс-голові кампанії Дональда Трампа Полу Манафорту.

Відзначимо, що екс-президент України Віктор Янукович і його оточення "відмили" 201,7 млрд гривень.

Додамо, шо Рада вже кілька разів провалювала законопроекти, які повинні дозволити процедуру спецконфіскації коштів екс-президента Януковича і його оточення. Законопроект про спецконфіскацію грошей Януковича не підтримала необхідна кількість депутатів.