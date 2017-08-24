CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПід час концерту з нагоди Дня Незалежності України в Умані Черкаської області на дітей впало сценічне обладнання, постраждали шестеро дітей.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На концерті до Дня Незалежності в Умані на дітей впало сценічне обладнання: шестеро постраждали
Шестеро дітей 11-14 років у лікарні
Фото: Головне управління Національної поліції в Черкаській області
"Під час святкового концерту з нагоди Дня Незалежності на центральній площі міста Умань на дітей, які знаходились біля сцени впало сценічне обладнання. Внаслідок падіння постраждало шестеро дітей віком від 11 до 14-років", – повідомили в прес-службі ГУ НП області.
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 271 (Порушення вимог законодавства про охорону праці) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, сьогодні вдень поблизу будівлі Кабінету міністрів України, в центрі Києва, стався вибух. Постраждали троє людей.
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