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На кордоні Індії з Пакистаном відбулася перестрілка: є загиблі

Постраждалих серед прикордонників немає
У спірному регіоні Джамму і Кашмір на кордоні Індії та Пакистану під час зіткнень між індійськими прикордонниками і озброєними людьми, які зробили спробу перетнути кордон, загинуло шість осіб.
На кордоні Індії з Пакистаном відбулася перестрілка: є загиблі Фото: Dawnnews

"Одне із зіткнень сталося в селищі Урі в регіоні Джамму і Кашмір: загинуло п'ятеро людей. Крім того, ще один подібний інцидент стався в селищі Гурез, в результаті чого було вбито ще одну людину", - повідомляє агентство Anadolu з посилання на прес-секретаря індійської поліції Раджеша Калія.

Постраждалих серед прикордонників немає, зазначив Калія.

Довідка: Кашмір було розділено між Індією і Пакистаном з моменту здобуття незалежності від британського правління в 1947 р. Обидві країни стверджують, що вони претендують на всю територію регіону.

Нагадаємо, що в Кашмірі, спірному регіоні, розташованому на кордоні Індії та Пакистану, вже виникла стрілянина.

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11 06 2017 14:34
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