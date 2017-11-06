На кордоні Індії з Пакистаном відбулася перестрілка: є загиблі

У спірному регіоні Джамму і Кашмір на кордоні Індії та Пакистану під час зіткнень між індійськими прикордонниками і озброєними людьми, які зробили спробу перетнути кордон, загинуло шість осіб.

"Одне із зіткнень сталося в селищі Урі в регіоні Джамму і Кашмір: загинуло п'ятеро людей. Крім того, ще один подібний інцидент стався в селищі Гурез, в результаті чого було вбито ще одну людину", - повідомляє агентство Anadolu з посилання на прес-секретаря індійської поліції Раджеша Калія.

Постраждалих серед прикордонників немає, зазначив Калія.

Довідка: Кашмір було розділено між Індією і Пакистаном з моменту здобуття незалежності від британського правління в 1947 р. Обидві країни стверджують, що вони претендують на всю територію регіону.

Нагадаємо, що в Кашмірі, спірному регіоні, розташованому на кордоні Індії та Пакистану, вже виникла стрілянина.