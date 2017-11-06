НОВИНИУ спірному регіоні Джамму і Кашмір на кордоні Індії та Пакистану під час зіткнень між індійськими прикордонниками і озброєними людьми, які зробили спробу перетнути кордон, загинуло шість осіб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На кордоні Індії з Пакистаном відбулася перестрілка: є загиблі
Постраждалих серед прикордонників немає
Фото: Dawnnews
"Одне із зіткнень сталося в селищі Урі в регіоні Джамму і Кашмір: загинуло п'ятеро людей. Крім того, ще один подібний інцидент стався в селищі Гурез, в результаті чого було вбито ще одну людину", - повідомляє агентство Anadolu з посилання на прес-секретаря індійської поліції Раджеша Калія.
Постраждалих серед прикордонників немає, зазначив Калія.
Довідка: Кашмір було розділено між Індією і Пакистаном з моменту здобуття незалежності від британського правління в 1947 р. Обидві країни стверджують, що вони претендують на всю територію регіону.
Нагадаємо, що в Кашмірі, спірному регіоні, розташованому на кордоні Індії та Пакистану, вже виникла стрілянина.
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