На Луганщині затримали двох військових ЗСУ, які побили цивільного ,– штаб
Військова служба правопорядку проводить перевірку за цим фактом та у взаємодії з співробітниками Національної поліції з’ясовує обставини та причини події.
"Командування категорично засуджує негідну поведінку. Такий вчинок руйнує довіру до військовослужбовців та паплюжить звитягу й мужність усіх воїнів, які захищають мир та єдність нашої країни від російсько-окупаційних загарбників", – інформує у понеділок прес-центр штабу АТО.
У штабі зазначають, що затримані мають відповісти згідно до закону.
Нагадаємо, терористи ОРЛО здійснили обстріли з мінометів житлового сектору смт Трьохізбенка в Луганській області.
Зазначимо, ситуація в районі проведення АТО залишається складною, у порівнянні із попередньою добою кількість ворожих збройних провокацій зросла майже вдвічі і сягнула 33
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