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На Луганщині затримали двох військових ЗСУ, які побили цивільного ,– штаб

Затримані мають відповісти згідно до закону
У місті Попасна Луганської області було затримано військовослужбовців Збройних Сил України, які завдали тілесних ушкоджень цивільній особі.
На Луганщині затримали двох військових ЗСУ, які побили цивільного ,– штаб Фото: google.com

Військова служба правопорядку проводить перевірку за цим фактом та у взаємодії з співробітниками Національної поліції з’ясовує обставини та причини події.

"Командування категорично засуджує негідну поведінку. Такий вчинок руйнує довіру до військовослужбовців та паплюжить звитягу й мужність усіх воїнів, які захищають мир та єдність нашої країни від російсько-окупаційних загарбників", –  інформує у понеділок прес-центр штабу АТО.

У штабі зазначають, що затримані мають відповісти згідно до закону.

Нагадаємо, терористи ОРЛО здійснили обстріли з мінометів житлового сектору смт Трьохізбенка в Луганській області.

Зазначимо, ситуація в районі проведення АТО залишається складною, у порівнянні із попередньою добою кількість ворожих збройних провокацій зросла майже вдвічі і сягнула 33

 
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13 11 2017 12:18
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