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За добу на Донбасі вдвічі зросла кількість збройних провокацій бойовиків

Жоден український воїн внаслідок бойових дій не постраждав
Ситуація в районі проведення АТО залишається складною, у порівнянні із попередньою добою кількість ворожих збройних провокацій зросла майже вдвічі і сягнула 33
За добу на Донбасі вдвічі зросла кількість збройних провокацій бойовиків Фото: ria.ru

Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО.

Понад десяток фактів використання бойовиками зброї характеризуються застосуванням мінометів різних калібрів. Особливо активно противник порушує домовленості про припинення вогню за темної пори доби.

Так, із настанням сутінок, ворог активізувався на Світлодарській дузі. Зі 120-ти та 82мм мінометів, гранатометів, стрілецької зброї та озброєння БМП були обстріляні оборонці Луганського.

На підступах до Донецька факти застосування противником піхотного озброєння зафіксовані неподалік Авдіївки, Мар’їнки та шахти Бутівка.

На Луганському напрямку бойовики вели вогонь із 82мм мінометів, гранатометів та стрілецької зброї поблизу Катеринівки, а з великокаліберних кулеметів – по захисниках Валуйська.

Попри підвищення ворожої вогневої активності, жоден український воїн внаслідок бойових дій не постраждав.

Нагадаємо, за минулу добу, 11 листопада, російсько-окупаційні угруповання 18 разів порушили перемир’я, один український війсковослужбовець отримав поранення.

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13 11 2017 06:29
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