НОВИНИУ Львівській області п'ятеро дітей отруїлися в дитячому саду.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Львівщині п'ятеро дітей госпіталізовані після отруєння в дитсадку
У всіх встановлений гострий гастроентероколіт
Фото: з відкритих джерел
"21 травня надійшло повідомлення від Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф про госпіталізацію в період з 16 травня по 21травня в інфекційне відділення Сокальської центральної районної лікарні - 5 осіб (дітей)", - йдеться у повідомленні прес-служби Львівської ОДА.
Усі п'ятеро постраждалих - вихованці дитячого садка №7 м. Сокаль. У них був діагностований гострий гастроентероколіт.
На цей момент проводиться комплекс лікувально-діагностичних заходів.
Нагадаємо, що в місті Бориспіль Київської області попередньо внаслідок отруєння сурогатним алкоголем загинули шестеро людей, ще одна особа постраждала.
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