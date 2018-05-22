На Львівщині п'ятеро дітей госпіталізовані після отруєння в дитсадку

У всіх встановлений гострий гастроентероколіт

У Львівській області п'ятеро дітей отруїлися в дитячому саду.

"21 травня надійшло повідомлення від Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф про госпіталізацію в період з 16 травня по 21травня в інфекційне відділення Сокальської центральної районної лікарні - 5 осіб (дітей)", - йдеться у повідомленні прес-служби Львівської ОДА.

Усі п'ятеро постраждалих - вихованці дитячого садка №7 м. Сокаль. У них був діагностований гострий гастроентероколіт.

На цей момент проводиться комплекс лікувально-діагностичних заходів.

Нагадаємо, що в місті Бориспіль Київської області попередньо внаслідок отруєння сурогатним алкоголем загинули шестеро людей, ще одна особа постраждала.