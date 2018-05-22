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У Борисполі шестеро осіб загинули через отруєння сурогатним алкоголем

Ще одна особа постраждала
У місті Бориспіль Київської області попередньо внаслідок отруєння сурогатним алкоголем загинули шестеро людей, ще одна особа постраждала.
У Борисполі шестеро осіб загинули через отруєння сурогатним алкоголем Фото: NewsBel

"22 травня о 06:45 до ДержНС надійшло повідомлення, що в м. Бориспіль попередньо внаслідок отруєння сурогатним алкоголем загинуло 6 осіб та 1 особа постраждала, які 21 травня були госпіталізовані до Бориспільської районної лікарні без свідомості. Дані особи (всього 7 осіб) вживали алкоголь в одному колективі в приватному будинку", - йдеться у повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

На цей момент інших подробиць немає.

Нагадаємо, що в Закарпатській області двоє дітей під час колядування отруїлися алкоголем і потрапили в лікарню.

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22 05 2018 09:19
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