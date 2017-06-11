На Львівщині від служби в армії ухиляються 15 тисяч осіб

Військовий комісаріат констатує ухилення 15 тисяч осіб від призову на військову службу у Львівській області.

"В області ухиляється 15 тисяч осіб (від призову), а нам потрібно набрати всього 700", – повідомив головний військовий комісар Львівської області Олександр Тищенко, інформуюь "Українські новини".

За словами Тищенка, найбільше від призову ухиляються жителі Львова.

У військкоматі обіцяють після завершення призову, 28 листопада, оприлюднити на сайті комісаріату прізвища тих, хто ухилився від призову.

Зараз в області план щодо призову у Львівській області виконано на 60%.

На 100% план призову виконано в Буському, Дрогобицькому, Миколаївському та Радехівському районах області.