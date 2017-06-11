На Львівщині від служби в армії ухиляються 15 тисяч осіб
"В області ухиляється 15 тисяч осіб (від призову), а нам потрібно набрати всього 700", – повідомив головний військовий комісар Львівської області Олександр Тищенко, інформуюь "Українські новини".
За словами Тищенка, найбільше від призову ухиляються жителі Львова.
У військкоматі обіцяють після завершення призову, 28 листопада, оприлюднити на сайті комісаріату прізвища тих, хто ухилився від призову.
Зараз в області план щодо призову у Львівській області виконано на 60%.
На 100% план призову виконано в Буському, Дрогобицькому, Миколаївському та Радехівському районах області.
Нагадаємо, що вночі з п'ятниці на суботу військові з поліцією влаштували облаву на призовників у Львові.
Голова Львівської ОДА Олег Синютка не бачить порушень в діях військових і поліцейських, які у центрі Львова провели рейд з метою виявлення юнаків-уклоністів від служби в ЗСУ.
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