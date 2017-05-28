На мачуху хлопчика, якого затримали за читання віршів у Москві, склали протокол за непокору

Протокол складено за статтею про непокору законній вимозі співробітника правоохоронних органів

Московська поліція склала протокол за статтею про непокору законній вимозі співробітника правоохоронних органів проти мачухи хлопчика, якого затримали ввечері 26 травня за підозрою в жебрацтві.

В управлінні МВС Москви зазначили, що проти батька дитини також складено адміністративний протокол за статтею про невиконання обов'язків по вихованню, - повідомляє Медуза.

При цьому представники відомства спростували повідомлення про те, що батькові приносили вибачення.

"Необхідно уточнити, що вибачення були принесені дитині за здійснені незручності", - пояснили в поліції.

Нагадаємо, у Москві затримали 10-річного хлопчика, який читав вголос уривки з трагедії Вільяма Шекспіра "Гамлет".