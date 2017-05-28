CУСПІЛЬСТВО НОВИНИМосковська поліція склала протокол за статтею про непокору законній вимозі співробітника правоохоронних органів проти мачухи хлопчика, якого затримали ввечері 26 травня за підозрою в жебрацтві.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На мачуху хлопчика, якого затримали за читання віршів у Москві, склали протокол за непокору
Протокол складено за статтею про непокору законній вимозі співробітника правоохоронних органів
Фото:meduza.io
В управлінні МВС Москви зазначили, що проти батька дитини також складено адміністративний протокол за статтею про невиконання обов'язків по вихованню, - повідомляє Медуза.
При цьому представники відомства спростували повідомлення про те, що батькові приносили вибачення.
"Необхідно уточнити, що вибачення були принесені дитині за здійснені незручності", - пояснили в поліції.
Нагадаємо, у Москві затримали 10-річного хлопчика, який читав вголос уривки з трагедії Вільяма Шекспіра "Гамлет".
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