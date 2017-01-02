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На Майдані прощаються з бійцями, які загинули під Авдіївкою, - онлайн-трансляція

Авдіївка вже кілька днів перебуває під постійними обстрілами
У Києві на Майдані Незалежності прощаються з бійцями 72-ої бригади, які загинули під Авдіївкою.
На Майдані прощаються з бійцями, які загинули під Авдіївкою, - онлайн-трансляція Фото: @PolianskaRS / Twitter

Четверо бійців 72-ої механізованої бригади: капітан Андрій Кизило, молодший сержант Володимир Бальченко, солдат Дмитро Оверченко і сержант Володимир Крижанський.

Четверо бійців загинули в боях 29 січня, ще троє - 30 січня.

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01 02 2017 11:24
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