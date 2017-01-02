CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Києві на Майдані Незалежності прощаються з бійцями 72-ої бригади, які загинули під Авдіївкою.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Майдані прощаються з бійцями, які загинули під Авдіївкою, - онлайн-трансляція
Авдіївка вже кілька днів перебуває під постійними обстрілами
Фото: @PolianskaRS / Twitter
Четверо бійців 72-ої механізованої бригади: капітан Андрій Кизило, молодший сержант Володимир Бальченко, солдат Дмитро Оверченко і сержант Володимир Крижанський.
Четверо бійців загинули в боях 29 січня, ще троє - 30 січня.
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01 02 2017 11:24 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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