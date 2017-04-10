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На місці "ікон Євромайдану" з'явились графіті з Рабиновичем, - ФОТО

Невідомі розмалювали фасад будинку на вулиці Грушевського в Києві
У Києві на вулиці Грушевського, на місці "ікон Євромайдану" з'явились графіті з Вадимом Рабиновичем і його партією "За Життя".
На місці "ікон Євромайдану" з Фото: facebook.com/sergonaumovich

Фото опублікував відомий блогер Sergey Naumovich на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, що автор знищених "Ікон Революції" на фасаді будинку на вулиці Грушевського в Києві, соціальний художник Sociopath висловився проти їх відновлення групою художників і хоче зробити це особисто.

У вересні учасники патріотичних організацій розгромили вхід до магазину, а біля вхідних дверей запалили шини.

Директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович заявив, що інститут готує звернення в поліцію та до Генпрокуратури за фактом вандалізму через знищення графіті, які були пам'яткою історії.

Віце-прем'єр В'ячеслав Кириленко заявив, що знищені графіті були частиною експозиції Музею Майдану, і за знищення музейного фонду передбачено кримінальну відповідальність.

Cтолична прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом нищення графіті за ч. 2 ст 298 Кримінального кодексу України.

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04 10 2017 14:08
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