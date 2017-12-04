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На місці вибухів у Дортмунді знайдена записка із зізнанням

Зміст записки правоохоронці відмовились розкривати
На місці вибухів у Дортмунді біля автобуса футбольної команди "Боруссія" була знайдена записка, укладач або укладачі якої беруть на себе відповідальність за те, що трапилося.
На місці вибухів у Дортмунді знайдена записка із зізнанням

Про це повідомила на прес-конференції представник прокуратури, передає DW.

Вона відмовилася розкривати зміст записки, заявивши, що правоохоронці вивчають знахідку. У прокуратурі уточнили, що розглядають всі можливі версії події, але поки ніщо не вказує на те, що інцидент слід кваліфікувати як теракт. На даний момент розслідування проводиться за підозрою в замаху на вбивство.

При цьому як заявив глава поліції Дортмунда Грегор Ланге, влада виходить з того, що це була навмисна атака на команду "Боруссія".

На місці події був також виявлений ще один підозрілий предмет, схожий на вибухівку. Зараз слідчі перевіряють всі докази, однак деталі події поки невідомі.

Як відомо, 11 квітня біля автобуса німецького футбольного клубу "Боруссія" сталися три вибухи, коли він від'їжджав від готелю, де були розміщені спортсмени. В результаті поранення отримав центральний захисник, іспанець Марк Бартра.

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12 04 2017 07:54
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