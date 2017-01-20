На Миколаївщині на полігоні загинув солдат-строковик
Як повідомили у прес-центрі оперативного командування "Південь", подія сталася 20 січня близько 16.30.
"Внаслідок порушення правил безпеки отримав важкі поранення та загинув військовослужбовець строкової служби", - йдеться у повідомленні.
У відомстві не уточнюють, за яких обставин солдат отримав смертельні поранення.
"Командуванням військової частини спільно з працівниками правоохоронних органів проводиться розслідування події", - зазначили в прес- центрі.
Командування оперативного командування “Південь” разом з особовим складом військової частини висловлюють співчуття рідним та близьким загиблого військовослужбовця.
Нагадаємо, протягом доби в зоні АТО зафіксовано 10 обстрілів, один український військовий загинув. Зокрема, на Маріупольському напрямку з гранатометів та стрілецької зброї окупанти обстрілювали Павлопіль, Талаківку та Гнутове. З озброєння БМП – Тарамчук. По Новотроїцькому вогонь вів снайпер.
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