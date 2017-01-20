Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

На Миколаївщині на полігоні загинув солдат-строковик

Трагедія сталася сьогодні, 20 січня близько 16.30
У Миколаївській області на полігоні "Широкий лан" загинув солдат строкової служби.
На Миколаївщині на полігоні загинув солдат-строковик Фото: УНІАН

Як повідомили у прес-центрі оперативного командування "Південь", подія сталася 20 січня близько 16.30.

"Внаслідок порушення правил безпеки отримав важкі поранення та загинув військовослужбовець строкової служби", - йдеться у повідомленні.

У відомстві не уточнюють, за яких обставин солдат отримав смертельні поранення.

"Командуванням військової частини спільно з працівниками правоохоронних органів проводиться розслідування події", - зазначили в прес- центрі.

Командування оперативного командування “Південь” разом з особовим складом військової частини висловлюють співчуття рідним та близьким загиблого військовослужбовця.

Нагадаємо, протягом доби в зоні АТО зафіксовано 10 обстрілів, один український військовий загинув. Зокрема, на Маріупольському напрямку з гранатометів та стрілецької зброї окупанти обстрілювали Павлопіль, Талаківку та Гнутове. З озброєння БМП – Тарамчук. По Новотроїцькому вогонь вів снайпер.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 01 2017 21:12
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Професор Андрій Гірник: Стратегічне завдання - виховати покоління здатне вирішувати майбутні конфлікти

Професор Андрій Гірник: Стратегічне завдання - виховати покоління здатне вирішувати майбутні конфлікти

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat