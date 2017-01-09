На Миколаївщині суддю спіймали на хабарництві Суддя отримав від громадянина неправомірну вигоду в розмірі 2000 доларів

Голові одного з районного судів Миколаївської області 31 серпня пред'явили підозру в хабарництві.

Фото: zn.ua

"Встановлено, що суддя отримав від громадянина неправомірну вигоду в розмірі 2000 доларів США за прийняття позитивного рішення у цивільній справі", - повідомляє сайт обласної прокуратури. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Судді за ч.3 ст.368 КК України загрожує п'яти до десяти років в'язниці і конфіскація майна. Нагадаємо, що детективи Національного антикорупційного бюро 31 серпня затримали за підозрою в отриманні хабара суддю Ленінського районного суду Полтави.

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