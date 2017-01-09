CУСПІЛЬСТВО НОВИНИГолові одного з районного судів Миколаївської області 31 серпня пред'явили підозру в хабарництві.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Миколаївщині суддю спіймали на хабарництві
Суддя отримав від громадянина неправомірну вигоду в розмірі 2000 доларів
Фото: zn.ua
"Встановлено, що суддя отримав від громадянина неправомірну вигоду в розмірі 2000 доларів США за прийняття позитивного рішення у цивільній справі", - повідомляє сайт обласної прокуратури.
Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Судді за ч.3 ст.368 КК України загрожує п'яти до десяти років в'язниці і конфіскація майна.
Нагадаємо, що детективи Національного антикорупційного бюро 31 серпня затримали за підозрою в отриманні хабара суддю Ленінського районного суду Полтави.
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01 09 2017 18:15 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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