На Миколаївщині вбили колишнього головного митника

Правоохоронці знайшли тіло колишнього керівника Миколаївської митниці Артура Полякова, у справі його вбивства вже затримали двох підозрюваних.

Про це повідомив в четвер заступник глави Нацполіції Вячеслав Аброськін у Facebook.

"Трохи більше п’яти діб знадобилось працівникам карного розшуку поліції Миколаївщини для встановлення всіх обставин зникнення колишнього керівника Миколаївської митниці (2010-2014 роки)", - написав він.

"Вчора, 11 квітня, був затриманий перший підозрюваний у вбивстві, а згодом й інший", - додав він.

Аброськін повідомив, що Поляков виїхав з дому 3 квітня цього року та зник разом зі своїм автомобілем.

Наразі вже встановлено місце поховання закатованого та вбитого чиновника Миколаївщини.

Водночас, поліція області повідомила, що компаньйон Полякова заборгував йому 50 тисяч євро і перед зникненням екс-митник поїхав на зустріч, щоб повернути борг.

Правоохоронці заявляють, що до зникнення чоловіка причетні двоє осіб. Під час обшуків за місцем їх проживання і в одному із гаражних приміщень вилучили автомобіль потерпілого з його особистими речами.

"39-річного раніше судимого місцевого мешканця та його 32-річного спільника поліцейські затримали у порядку ст. 208 КПК України", - повідомили в поліції.

Наразі обом затриманим повідомлено про підозру у вчиненні умисного вбивства (ч. 2 ст. 115 КК України) та підготовлено клопотання до суду про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.