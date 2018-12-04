На Миколаївщині вбили колишнього головного митника
Про це повідомив в четвер заступник глави Нацполіції Вячеслав Аброськін у Facebook.
"Трохи більше п’яти діб знадобилось працівникам карного розшуку поліції Миколаївщини для встановлення всіх обставин зникнення колишнього керівника Миколаївської митниці (2010-2014 роки)", - написав він.
"Вчора, 11 квітня, був затриманий перший підозрюваний у вбивстві, а згодом й інший", - додав він.
Аброськін повідомив, що Поляков виїхав з дому 3 квітня цього року та зник разом зі своїм автомобілем.
Наразі вже встановлено місце поховання закатованого та вбитого чиновника Миколаївщини.
Водночас, поліція області повідомила, що компаньйон Полякова заборгував йому 50 тисяч євро і перед зникненням екс-митник поїхав на зустріч, щоб повернути борг.
Правоохоронці заявляють, що до зникнення чоловіка причетні двоє осіб. Під час обшуків за місцем їх проживання і в одному із гаражних приміщень вилучили автомобіль потерпілого з його особистими речами.
"39-річного раніше судимого місцевого мешканця та його 32-річного спільника поліцейські затримали у порядку ст. 208 КПК України", - повідомили в поліції.
Наразі обом затриманим повідомлено про підозру у вчиненні умисного вбивства (ч. 2 ст. 115 КК України) та підготовлено клопотання до суду про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Королівство Марокко. Як отримати заряд африканських пригод за 256 євро?
- ФОТО Ізолятор в Лук'янівському СІЗО, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- Найдорожча вілла Німеччини належить українському втікачеві мільярдеру, - ФОТОСказати, що Villa Glory - розкішний маєток, було би надто скромно
- Що ми дізналися з історії про Facebook та Cambridge Analytica?Або чому іноді варто поговорити про політику за партією шахів?