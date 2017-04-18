CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСпівробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою та внутрішньою безпекою поліції затримали на хабарі слідчого одного з райвідділів поліції Одеської області.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Одещині слідчого поліції спіймали на хабарі
Старший лейтенант вимагав $500 за непритягнення до кримінальної відповідальності
Фото: з відкритих джерел
"Правоохоронці встановили, що старший лейтенант вимагав п’ятсот доларів з місцевого мешканця за непритягнення до кримінальної відповідальності за крадіжку", - повідомляє прес-служба СБУ.
Оперативники спецслужби затримали слідчого у службовому кабінеті під час отримання всієї суми хабара.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.
Нагадаємо, що в Києві за вимагання та отримання хабара затримали начальника одного з відділів структурного підрозділу Національної поліції.
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