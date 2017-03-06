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На Одещині в дитячому притулку зафіксовано спалах гепатиту А

19 дітей перебувають у лікарні
У дитячому притулку в Білгороді-Дністровському зафіксовано спалах гепатиту А.
На Одещині в дитячому притулку зафіксовано спалах гепатиту А Фото: m.natemat.pl

Станом на 3 червня із дитячому притулку "Центр психолого-соціальної реабілітації для дітей" вже 19 дітей госпіталізовано до місцевої лікарні. У трьох дітей лабораторно підтверджено гепатит А, ще 16 дітей залишаються під наглядом лікарів. Медики оцінюють стан пацієнтів як стабільний, повідомляє прес-служба Одеської ОДА.

За словами директора департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації В'ячеслава Полясного, ситуація не є екстраординарною, а подібні спалахи періодично виникають в установах, де організовано колективне харчування.

"Для локалізації та ліквідації спалаху фахівці проводять комплекс протиепідемічних заходів. Зокрема, в притулку відібрано зразки питної води, взято гігієнічні змиви з об’єктів довкілля. За дітьми, що контактували з пацієнтами, встановлено медичне спостереження", - сказав Полясний. 

Нагадаємо, що поліція Кіровоградської області порушила кримінальне провадження за ч.2 ст.325 Кримінального кодексу (порушення санітарних правил) у зв'язку зі спалахом ботулізму в Україні.

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03 06 2017 17:55
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