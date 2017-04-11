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На Одещині в результаті вибуху автомобіля загинув чоловік

Ще один пасажир автомобіля тілесних ушкоджень не отримав
У с. Маяки Біляївського району Одеської області в результаті вибуху автомобіля загинув чоловік.
На Одещині в результаті вибуху автомобіля загинув чоловік Фото: od.npu.gov.ua

Вибух стався в суботу близько 04.30. Житель міста Теплодар, що працює на одному з приватних рибальських підприємств, разом зі знайомим вийшов з території причалу, розташованого в с. Маяки, і попрямував до свого автомобіля "Нива-Шевроле", який був припаркований неподалік.

Коли чоловіки сіли в автомобіль і водій запустив двигун, стався вибух, в результаті якого 53-річний власник транспортного засобу отримав тілесні ушкодження, повідомляє сайт поліції. 

Потерпілому була викликана карета швидкої допомоги, однак по дорозі в лікарню чоловік від отриманих поранень помер. Пасажир автомобіля тілесних ушкоджень не отримав.

На місце виїхали керівники СБУ, облпрокуратури і ГУНП в Одеській області. Розпочато кримінальне провадження за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що в центрі Києва поблизу Арена-Сіті невідомі кинули вибухові пакети у стриптиз-клуб Harem men’s club, постраждалих немає.

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04 11 2017 12:36
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