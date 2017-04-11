На Одещині в результаті вибуху автомобіля загинув чоловік
Вибух стався в суботу близько 04.30. Житель міста Теплодар, що працює на одному з приватних рибальських підприємств, разом зі знайомим вийшов з території причалу, розташованого в с. Маяки, і попрямував до свого автомобіля "Нива-Шевроле", який був припаркований неподалік.
Коли чоловіки сіли в автомобіль і водій запустив двигун, стався вибух, в результаті якого 53-річний власник транспортного засобу отримав тілесні ушкодження, повідомляє сайт поліції.
Потерпілому була викликана карета швидкої допомоги, однак по дорозі в лікарню чоловік від отриманих поранень помер. Пасажир автомобіля тілесних ушкоджень не отримав.
На місце виїхали керівники СБУ, облпрокуратури і ГУНП в Одеській області. Розпочато кримінальне провадження за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, що в центрі Києва поблизу Арена-Сіті невідомі кинули вибухові пакети у стриптиз-клуб Harem men’s club, постраждалих немає.
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