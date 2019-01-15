На окупованій Луганщині ОБСЄ зафіксувала 60 вагонів з вугіллям, які прямували у Росію
Спостерігачі пояснили, що 13 січня здійснювали моніторинг у пункті пропуску на кордоні близько Вознесенівки (колишній Червонопартизанськ).
Члени патруля, зокрема, бачили, як в Україну в'їхали чотири автомобілі (один з українськими номерами і три - з російськими) і одна вантажівка з українськими номерами.
У той же день, перебуваючи на залізничній станції у Вознесенівці, команда Місії бачила більше 60 вантажних вагонів, в тому числі 12 цистерн для перевезення пального - попередньо, всі були порожніми.
"Спостерігачі також бачили 60 залізничних вагонів з вугіллям, які рухалися в напрямку кордону з Росєю. В останньому вагоні вони бачили двох озброєних членів збройних формувань (бойовиків, ред.). Через близько 10 хвилин два члени збройних формувань, які були присутні на залізничній станції, попросили патруль СММ покинути цей район", - повідомили в ОБСЄ.
Нагадаємо, вранці 7 січня в Чорному морі біля берегів Туреччини затонуло вантажне судно "Волга-Балт", яке йшло під панамським прапором. Судно не витримало удару хвилі, розламалося та почало тонути.
На його борту перебувало 13 людей. 11 з них були громадянами України - четверо загинули.
МінТОТ повідомив, що судно на борту везло вугілля з Росії до Туреччини.
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