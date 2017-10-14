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На оплату субсидій цього року потрібно понад 70 млрд грн, - Мінсоцполітики

Кількість одержувачів субсидій має зменшитися приблизно на 10%
Директор департаменту державної соціальної допомоги Мінсоцполітики Віталій Музиченко заявив, що для того, щоб оплатити субсидії у поточному році, Україні потрібно понад 70 мільярдів гривень.
На оплату субсидій цього року потрібно понад 70 млрд грн, - Мінсоцполітики Фото: УНІАН

За словами Музиченка, розпочати новий рік без боргів Україна зможе лише в тому разі, якщо в найближчі два місяці обсяг фінансування субсидій буде збільшено ще на 10 млрд грн. Тобто фактично на оплату субсидій цього року потрібно понад 70 млрд грн, інформує "Дзеркало тижня".

"Бюджет майбутнього року передбачає, що на субсидії з держскарбниці витратять 55 млрд грн. Проте, наскільки виправдана ця цифра, судити складно. По-перше, ми досі не знаємо, якою буде ціна на газ, отже, і вартість опалення. По-друге, ми досі не знаємо кількості людей, які претендуватимуть на одержання субсидій у наступному опалювальному сезоні", - зазначає автор статті.

Водночас, за приблизними оцінками Мінсоцполітики, реальне зростання доходів населення у цьому році становило 35%, тому кількість одержувачів субсидій має зменшитися приблизно на 10%, до 5-5,5 млн сімей.

Нагадаємо, громадяни, які звертаються за субсидіями, можуть оформити нарахування послуг лише на фактичних мешканців житла, а не на всіх прописаних у ньому.

Зазначимо, уряд України своїм рішенням удосконалив процес надання житлових субсидій населенню і зменшив період, за який враховуються доходи домогосподарств, з чотирьох до двох останніх кварталів.

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14 10 2017 11:55
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